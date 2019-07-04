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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 2 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 152 milyon 662 bin 731 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira 2 kuruş, en düşük saat 06.00'da 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 305 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 55 kuruş, en düşük 258 lira 58 kuruştan işlem gördü.

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elektrik EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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