İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 65 kuruş, en düşük 259 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 azalarak 141 milyon 115 bin 985 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 323 lira 65 kuruş, en düşük saat 06.00'da 259 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 09 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 313 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 8 kuruş, en düşük 269 lira 98 kuruştan işlem gördü.

