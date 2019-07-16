Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 50 kuruş, en düşük 229 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,88 azalarak 136 milyon 855 bin 536 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 321 lira 50 kuruş, en düşük saat 06.00'da 229 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 308 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 95 kuruş, en düşük 206 liradan işlem gördü.

