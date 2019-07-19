Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 314 lira 59 kuruş, en düşük 140 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 10,76 azalarak 122 milyon 502 bin 530 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 314 lira 59 kuruş, en düşük saat 06.00'da 140 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 294 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 319 lira 6 kuruş, en düşük 210 liradan işlem gördü.

