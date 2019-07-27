Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 55 kuruş, en düşük 175 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,44 azalarak 122 milyon 492 bin 783 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 328 lira 55 kuruş, en düşük saat 09.00'da 175 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 301 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 58 kuruş, en düşük 265 liradan işlem gördü.

