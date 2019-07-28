İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 43 kuruş, en düşük 313 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,6 artarak 156 milyon 365 bin 141 lira 30 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 332 lira 43 kuruş, en düşük saat 06.00'da 313 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 323 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 324 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 55 kuruş, en düşük 175 liradan işlem gördü.

