Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 44 kuruş, en düşük 306 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,66 artarak 162 milyon 616 bin 66 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 332 lira 44 kuruş, en düşük saat 05.00'te 306 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 322 lira 781 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 323 lira 818 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 63 kuruş, en düşük 282 lira 82 kuruştan işlem gördü.

