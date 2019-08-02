Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 99 kuruş, en düşük 300 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,36 azalarak 159 milyon 847 bin 404 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 300 lira 84 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 315 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 284 lira 99 kuruştan işlem gördü.

