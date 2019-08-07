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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 22 kuruş, en düşük 303 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,44 artarak 166 milyon 542 bin 206 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 323 lira 22 kuruş, en düşük saat 06.00'da 303 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 316 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 15 kuruştan, en düşük 300 lira 77 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot elektrik piyasası

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