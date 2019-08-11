İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 15 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,41 artarak 67 milyon 560 bin 959 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 309 lira 15 kuruş, en düşük saat 09.00'da 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 201 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 70 kuruş, en düşük 99 kuruştan işlem gördü.

