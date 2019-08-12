İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 7 kuruş, en düşük 50 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,41 artarak 89 milyon 455 bin 792 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 314 lira 7 kuruş, en düşük saat 09.00'da 50 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 254 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 258 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 15 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.

