İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 63 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,72 artarak 112 milyon 465 bin 702 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 322 lira 63 kuruş, en düşük saat 06.00'da 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 303 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 7 kuruş, en düşük 50 lira 1 kuruştan işlem gördü.

