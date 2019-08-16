Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 56 kuruş, en düşük 299 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,52 azalarak 139 milyon 864 bin 317 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 315 lira 56 kuruş, en düşük saat 06.00'da 299 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 309 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 10 kuruş, en düşük 299 lira 98 kuruştan işlem gördü.

