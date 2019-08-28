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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 82 kuruş, en düşük 269 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,39 azalarak 161 milyon 912 bin 887 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 324 lira 82 kuruş, en düşük saat 06.00'da 269 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 312 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira, en düşük 301 lira 33 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji spot

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