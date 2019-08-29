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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 22 kuruş, en düşük 39 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,15 azalarak 135 milyon 753 bin 301 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 312 lira 22 kuruş, en düşük saat 06.00'da 39 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 300 lira 199 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 82 kuruş, en düşük 269 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji spot

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