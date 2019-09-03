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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 37 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,21 azalarak 160 milyon 389 bin 22 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 319 lira 37 kuruş, en düşük saat 06.00'da 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 309 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira, en düşük 270 lira 82 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji fiyat spot

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