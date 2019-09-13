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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 73 kuruş, en düşük 260 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,17 azalarak 129 milyon 890 bin 773 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 308 lira 73 kuruş, en düşük saat 05.00'te 260 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 297 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 55 kuruş, en düşük 283 lira 11 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji fiyat spot

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