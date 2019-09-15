FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 80 kuruş, en düşük 260 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,65 artarak 136 milyon 512 bin 590 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 316 lira 80 kuruş, en düşük 03.00 ila 05.00 saatleri arasında 260 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 296 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 89 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralı
Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandıSabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor;4 Avrupa ülkesinden biriTürkiye yenilenebilir enerjide büyüyor;4 Avrupa ülkesinden biri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bunu yapan çalışana tazminat yok! Yargıtay'dan emsal karar

Bunu yapan çalışana tazminat yok! Yargıtay'dan emsal karar

Bir ilk! İstanbul Havalimanı'na konuldu

Bir ilk! İstanbul Havalimanı'na konuldu

'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor;4 Avrupa ülkesinden biri

Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor;4 Avrupa ülkesinden biri

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.