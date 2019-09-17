Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 64 kuruş, en düşük 298 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,63 artarak 146 milyon 212 bin 894 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 321 lira 64 kuruş, en düşük 06.00'da 298 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 313 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 85 kuruş, en düşük 281 lira 8 kuruştan işlem gördü.

