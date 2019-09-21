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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 94 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24 azalarak 96 milyon 165 bin 529 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 312 lira 94 kuruş, en düşük 05.00'te 45 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 243 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 245 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 64 kuruş, en düşük 270 lira 9 kuruştan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ gün öncesi piyasa megavatsaat elektriğin fiyatı spot piyasa

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