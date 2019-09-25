Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 70 kuruş, en düşük 299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,85 artarak 146 milyon 467 bin 412 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 324 lira 70 kuruş, en düşük 04.00'te 299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 315 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 76 kuruş, en düşük 278 lira 81 kuruştan işlem gördü.

