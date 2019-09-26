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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 33 kuruş, en düşük 285 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,37 azalarak 142 milyon 992 bin 581 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 33 kuruş, en düşük 04.00'te 285 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 309 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 70 kuruş, en düşük 299 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot elektrik piyasası

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