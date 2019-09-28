FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,5 azalarak, 101 milyon 607 bin 387 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 312 lira 36 kuruş, en düşük 09.00'da 150 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 266 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 268 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 75 kuruş, en düşük 265 lira 17 kuruştan işlem gördü.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısıMarmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı
Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli olduKatar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Fiyatlar yükseldi! 20 liradan satılıyor

Fiyatlar yükseldi! 20 liradan satılıyor

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı

Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.