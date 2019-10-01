Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 48 kuruş, en düşük 215 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,17 azalarak 133 milyon 832 bin 301 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 48 kuruş, en düşük saat 04.00'te 215 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 307 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 48 kuruş, en düşük 296 lira 89 kuruştan işlem gördü.

