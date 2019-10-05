Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 19 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,66 azalarak 89 milyon 645 bin 562 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 313 lira 19 kuruş, en düşük saat 12.00'de 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 259 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 261 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 30 kuruş, en düşük 225 lira 90 kuruştan işlem gördü.

