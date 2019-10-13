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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 23 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 77,2 artarak 101 milyon 451 bin 389 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 320 lira 23 kuruş, en düşük saat 00.00'da 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 272 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 280 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira, en düşük 10 liradan işlem gördü.

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