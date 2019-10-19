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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 93 kuruş, en düşük 147 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,26 azalarak 84 milyon 662 bin 902 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 93 kuruş, en düşük saat 09.00'da 147 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 265 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 265 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 1 kuruş, en düşük 269 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot elektrik piyasası

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