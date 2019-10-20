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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 62 kuruş, en düşük 168 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,24 artarak 105 milyon 188 bin 879 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 62 kuruş, en düşük saat 00.00, 03.00 ve 04.00'te 168 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 93 kuruş, en düşük 147 lira 12 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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