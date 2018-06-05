SSM ile ASELSAN arasında iki yeni sözleşme imzalandı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ASELSAN arasında "Dost-Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi" ve "Sayısal Haberleşme Şebekesi" sözleşmeleri imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, SSM'deki imza töreninde yaptığı konuşmada, her iki projenin de Türkiye için son derece önemli olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın başarılı bir halka arz sürecinden geçtiğini ifade eden Demir, "Bugün atılan imzalar da ASELSAN'ın Türkiye için parlayan bir yıldız olduğunun bir kez daha teyidi olacaktır. Bu imzaların sözleşme bedeli yaklaşık 1,5 milyar liradır, bu da ASELSAN'ın geleceğe yönelik gücüyle ilgili çok iyi bilgi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sayısal Haberleşme Şebekesi projesinin güvenlik birimlerinin ses ve haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olduğuna dikkati çeken Demir, ülkenin güvenliğinin sadece silahlı güçlerle değil, teknoloji alanında güvenli enerji, sağlık, ulaşım ve haberleşme imkanının da sağlanmasıyla olacağını, bu tür projelerin sürekli gündemlerinde bulunduğunu aktardı.