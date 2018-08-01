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Stadyumların koltukları Gaziantep'ten

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 1985'te büro mobilyaları üretimiyle sektöre giriş yapan Yücel AŞ, bugün bahçe mobilyalarından tribün koltuklarına kadar 300'ü aşkın ürünü yurt dışına ihraç ediyor - Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin statlarının da aralarında bulunduğu pek çok stadın tribünlerinin koltuklarını üreten firma, Dubai, Gürcistan ve Cezayir'deki statlara da UEFA standartlarında tribünler inşa etti - Firmanın satış müdürü Tolga Vurur: - "20 çeşit stat koltuğu üretiyoruz. Sunduğumuz çeşitlilik ve sağlamlık açısından tercih ediliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te 1985 yılında büro mobilyaları üretimiyle sektöre giriş yapan Yücel AŞ, bugün 50 bin metrekarelik fabrikasında ürettiği bahçe mobilyalarından tribün ve stadyum koltuklarına kadar 300'ü aşkın ürünü ihraç ediyor.

Son dönemde inşa edilen aralarında Beşiktaş, Galatasaray, Bursa, Konya, Sakarya ve Kayseri'nin de bulunduğu pek çok kulübün statlarının tribün koltuklarını üreten firma, Dubai, Gürcistan ve Cezayir'deki statlara da UEFA standartlarında tribünler (sekilik) inşa etti.

Firmanın satış müdürü Tolga Vurur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1985 yılında büro mobilyaları ve Devlet Malzeme Ofisine dolap üreterek faaliyete başlayan firmalarının, 2002 yılında plastik sektörüne geçiş yaptığını söyledi.

O dönemde plastik bahçe mobilyaları ve sandalyelerin genellikle yurt dışından ithal edildiğini belirten Vurur, "Neden bunları Türkiye'de biz üretmiyoruz diyerek başladık. Metal ve plastik grubundaki tüm ürünleri artık yapıyoruz. Türkiye'nin ilk plastik sandalyesi de bizim ürünümüz. Yaklaşık 300-350 çeşit ürünümüz var. Bunları Gaziantep'teki fabrikamızda üretip, yurt içi ve yurt dışına satıyoruz." diye konuştu.

Vurur, günlük 10 bin parça üretim kapasitesine sahip olduklarını ve üretimlerinin yüzde 60'ını ihraç ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Son 3 yılda üretim kapasitemizi artırdık. Alüminyum ve metale ağırlık verdik. Plastik ve enjeksiyon segmentinde yeni ürünler çıkardık. Geçen yıl da fabrikamızı büyüttük. 18 bin metrekarelik alandan 35 bini kapalı 50 bin metrekarelik yeni fabrikamıza geçtik. Daha çok stoklu çalışarak müşterilerin taleplerine cevap verebilir hale geldik. Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların arasında Avrupa'dan Ortadoğu'ya ve Afrika'ya kadar pek çok ülke var."

- Çin'de satış yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük halı fabrikalarının Gaziantep'te olduğunu, bunun da kendilerine ham madde konusunda büyük avantaj sağladığını anlatan Vurur, "Halıcılar da bizimle aynı ham maddeyi kullanıyor. Onların kullanamadığı hasarlı, sıkıntılı ürünlerin hepsi bizim için ham madde. Bu da bizim rekabetçiliğimizi inanılmaz oranda artırıyor." dedi.

Her yıl mart ayında Çin'e ürün satmaya gittiklerini dile getiren Vurur, Çin'e alışverişe gelenlere satış yaptıklarını anlattı.

Vurur, sadece bahçe mobilyaları ve masa sandalye değil stadyum koltukları da ürettiklerini, Türkiye'de son dönemde yapılan hemen hemen tüm statların koltuklarını kendilerinin ürettiğini anlattı.

Yaklaşık 20 çeşit stat koltuğu ürettiklerini vurgulayan Vurur, şöyle devam etti:

"Sunduğumuz çeşitlilik ve sağlamlık açısından tercih ediliyoruz. Bunları yaparken de UEFA'nın standartlarına uyuyoruz. Bu da bizim tercih edilmemizi sağlıyor. Beşiktaş, Galatasaray, Bursa, Sakarya, Sivas, Kayseri, Konya, Eskişehir bizim koltuklarını yaptığımız statlardan birkaçı. Gelecekte yapılacak büyük statlarda yer alabilmek için ihalelere katılıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Avrupa ülkelerinde de yaptığımız statlar var. Dubai, Gürcistan ve Cezayir'deki statlara da UEFA standartlarında tribünler inşa ettik. Cezayir'deki stadyum için üretimlerimiz devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
bahçe mobilyaları Gaziantep ihracat stat koltukları

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