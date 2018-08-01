Stadyumların koltukları Gaziantep'ten

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te 1985 yılında büro mobilyaları üretimiyle sektöre giriş yapan Yücel AŞ, bugün 50 bin metrekarelik fabrikasında ürettiği bahçe mobilyalarından tribün ve stadyum koltuklarına kadar 300'ü aşkın ürünü ihraç ediyor.

Son dönemde inşa edilen aralarında Beşiktaş, Galatasaray, Bursa, Konya, Sakarya ve Kayseri'nin de bulunduğu pek çok kulübün statlarının tribün koltuklarını üreten firma, Dubai, Gürcistan ve Cezayir'deki statlara da UEFA standartlarında tribünler (sekilik) inşa etti.

Firmanın satış müdürü Tolga Vurur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1985 yılında büro mobilyaları ve Devlet Malzeme Ofisine dolap üreterek faaliyete başlayan firmalarının, 2002 yılında plastik sektörüne geçiş yaptığını söyledi.

O dönemde plastik bahçe mobilyaları ve sandalyelerin genellikle yurt dışından ithal edildiğini belirten Vurur, "Neden bunları Türkiye'de biz üretmiyoruz diyerek başladık. Metal ve plastik grubundaki tüm ürünleri artık yapıyoruz. Türkiye'nin ilk plastik sandalyesi de bizim ürünümüz. Yaklaşık 300-350 çeşit ürünümüz var. Bunları Gaziantep'teki fabrikamızda üretip, yurt içi ve yurt dışına satıyoruz." diye konuştu.