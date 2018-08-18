FİNANS

Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-"den "B+"ya düşürdü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 00:02 | Son Güncelleme

Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-"den "B+"ya düşürdü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
görünüm Kredi Notu Standard&Poor's türkiye

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