FİNANS

STAR Rafineri 2019'da tam kapasite devrede

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter: - "Rafineride üretime çok başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Kısa bir süre içinde Petkim'e ilk naftayı vereceğiz" - "Ünitelerimizi kademeli olarak devreye alıyoruz. 2019 yılı itibarıyla da tam kapasiteye ulaşacağız"

İSTANBUL (AA) - STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan rafineride test çalışmalarının çok başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, "Üretime başladık. Kısa bir süre içinde Petkim'e ilk naftayı vereceğiz. Ünitelerimizi kademeli olarak devreye alıyoruz. 2019 yılı itibarıyla da tam kapasiteye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

SOCAR Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen İlter, 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri'nin açılışının ardından kademeli olarak ünitelerin devreye alındığını kaydetti.

İlter, dev projeye yakışan uluslararası bir törenle açılışlarının gerçekleştiğini anımsatarak, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Rafineride üretime çok başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Kısa bir süre içinde Petkim'e ilk naftayı vereceğiz. Ünitelerimizi kademeli olarak devreye alıyoruz. 2019 yılı itibarıyla da tam kapasiteye ulaşacağız. Rafineride 5 milyon ton dizel, 1,6 milyon ton nafta, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 1 milyon ton ksilen/reformat, LPG, petrokok, ve kükürt üretimimiz olacak. Ürünlerimizin tamamını Türkiye'nin ithal ettiği ürünler oluşturuyor. Amacımız, ürünlerimizi iç pazara vererek cari açığın azaltılmasına yardımcı olmak ve ekonomiye değer kazandırmak."

STAR Rafineri'nin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi olduğunu hatırlatan İlter, "Türkiye'de yıllık yaklaşık toplam 28 milyon tonluk bir rafinaj kapasitesi bulunuyor. STAR Rafineri'nin tam kapasite faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte Türkiye'de petrol işleme kapasitesi, yüzde 35 artacak. Şu anda test üretimleri planlandığımız şekilde devam ediyor. Böyle büyük bir projeyi Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

STAR Rafineri, Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının katılımıyla 19 Ekim'de düzenlenen bir törenle açılmıştı. Tesisin Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına yıllık 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağı öngörülüyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubuKamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu
'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mesut İlter SOCAR Türkiye STAR Rafineri

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.