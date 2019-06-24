FİNANS

Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri’nin Entegre Yönetim Sistemi (EYS), Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle aynı anda üç belge alarak uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi.

Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

İstanbul, 24 Haziran (DHA) - SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri’nin Entegre Yönetim Sistemi (EYS), Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle aynı anda üç belge alarak uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi.
EYS üzerinde iki yıl gibi uzun bir zamandır çalıştıklarını söyleyen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Aynı anda üç farklı yönetim sistemi standardına ilişkin kalite belgelerimizi de teslim aldığımız bu projeyle Türkiye petrokimya sektöründe ‘start-up’ aşaması öncesi çalışmaları yürüterek bu belgelere sahip olan ilk kurum olduk. Çıktığımız bu yolculukta, ‘Her zaman daha iyisi mümkündür’ felsefesiyle STAR Rafineri Entegre Yönetim Sistemi’ni her yıl daha da iyiye götüreceğiz” dedi.

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