STAR Rafineri yıllık 500 milyon dolarlık ihracat yapacak

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafineri’nin Genel Müdürü Mesut İlter, rafineride şu anda tüm test çalışmalarının bittiğini ve çok kısa bir sürede tam kapasiteye çıkılacağını belirterek, "Rafineri tam kapasite üretime geçtiğinde Petkim'in bütün ham madde ihtiyacını karşılayacak. SOCAR Türkiye tarafından planlanan ikinci petrokimya tesisi devreye alınana kadar yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık petrokimya ham maddesini ihraç edeceğiz." dedi. İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STAR Rafineri'nin 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle açıldığını hatırlattı. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan rafinerinin kademeli olarak devreye alındığını dile getiren İlter, kapasiteyi artırırken hem lojistik hem de ikmal kaynakları açısından iyi bir organizasyon yapılması gerektiğini söyledi. İlter, petrokimya entegrasyonu ile hayata geçirilen 6,3 milyar dolarlık yatırım değerine sahip rafineride şu anda tüm test çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada, rafineri komple faal halde üretim yapıyor. Çok kısa bir süre içerisinde tam kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu yılın kalan döneminde 7,5-8 milyon ton petrol işleyeceğiz. Önümüzdeki yıl da tam kapasite bir şekilde 10 milyon ton petrolü işleyeceğiz. Rafineri tam kapasite üretime geçtiğinde Petkim'in bütün ham madde ihtiyacını karşılayacak. SOCAR Türkiye tarafından planlanan ikinci petrokimya tesisi devreye alınana kadar yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık petrokimya ham maddesini ihraç edeceğiz. Bu da 700 bin ton civarında bir petrokimya ham maddesi anlamına geliyor. İkinci petrokimya tesisinin yapımına karar verilip devreye alındıktan sonra artık bu tesisin ihtiyacını karşılıyor olacağız." - Yıllık petrokimya ithalatı 17 milyar dolar İlter, Türkiye'nin akaryakıt sektöründeki büyüme ve ithalat rakamlarına bakıldığında her zaman yeni rafineri ihtiyacı bulunduğunu belirterek, olası yeni rafineri yatırımlarının da petrokimya entegrasyonu ile gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.