FİNANS

Star Rafineri'de ham petrol işlenmesine başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan STAR Rafineri'ye ilk ham petrol gemisi Azerbaycan'dan geldi - SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: - "Biz Türkiye'ye kısa müddetli bakmıyoruz. Bizim dış yatırım stratejisinde en önemli ülke Türkiye'dir" - STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter: - "STAR, Türkiye ekonomisinin yıllık 1,5 milyar dolar dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlayacak"

İZMİR (AA) - Türkiye'de 6,3 milyar dolarla özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan STAR Rafineri'de ham petrol işlenmesine başlandı.

Star Rafineri'ye ilk ham petrol gemisi Azerbaycan'dan geldi. Ham petrol işlenmesine geçilmesi ve test işlemlerine başlanması dolayısıyla Aliağa ilçesindeki tesiste tören düzenlendi.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, buradaki konuşmasında, SOCAR'ın Türkiye'ye 19 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerini belirten Gahramanov, "Biz Türkiye'ye kısa müddetli bakmıyoruz. Türkiye bizim için önemli bir ülke. Bizim dış yatırım stratejisinde en önemli ülke Türkiye'dir. Bize 'Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı.' diyorlar. Biz kendimizi yabancı saymıyoruz. Bunun nedeni de Türkiye hükümetinin bize olan desteği. Bu destek olmasaydı biz bunları gerçekleştiremezdik." dedi.

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter de bugünün buradaki rafinerinin canlanmasının ilk günü olduğunu ifade etti.

Artık sona doğru yaklaşıldığını dile getiren İlter, "Geçtiğimiz günlerde ilk meşalemizi ateşledik. Bir hafta önce dizel gemisi geldi. Şimdi ise ilk petrol Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan'ın bir bölgesinin ismini alan 'Absheron' gemisi ile gelmesi çok anlamlı. Bugünden itibaren rafineriyi devreye alma faaliyetlerine başlıyoruz. Ekim ayına kadar tüm rafinerideki üretim birimlerini birer birer devreye alacağız. İnşallah yılın son çeyreğinde STAR devreye girerek ürettiği tüm ürünleri kullanıcıların hizmete sunmuş olacak." diye konuştu.

İlter, STAR'ın kuruluş amaçlarından birinin petro-kimya sektörüne ham madde sağlamak olduğunu söyledi. Petro-kimya ham maddesi dışında jet yakıtı, LPG ve dizel gibi ürünler de üreteceklerini belirten İlter, "Bunların tamamı ithalat yoluyla karşılanıyor. STAR'ın devreye girmesiyle bunların ithalatı azalacak. Türk ekonomisinin yıllık 1,5 milyar dolar dış ticaret açığının azalmasına katkısı olacak. Burası, Türk-Azerbeycan dostluğunun da önemli bir eseri." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, enerjiyi çok üretenle çok tüketen ülkeler arasında bir köprü kurduğuna işaret eden İlter, rafineride ağırlıklı olarak Ortadoğu, Rusya ve Kuzey Afrika petrollerini işleyeceklerini bildirdi.

Rafineride bu yıl yaklaşık 2 milyon ton ham petrol işleneceğini bildiren İlter, 2019'da 10 milyon ton kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Absheron isimli gemiyle Azerbaycan'dan getirilen 80 bin ton ham petrol, işlenmek üzere rafineriye alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temeli 2011'de atılan STAR Rafineri, Türkiye'nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahip projesi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'de 6,3 milyar dolarla özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan rafineride yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle 1,6 milyon ton nafta, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 4,8 milyon ton ultra düşük kükürtlü dizel, 700 bin ton petrokok, 420 bin ton karışık ksilen, 480 bin ton reformat ve 160 bin ton kükürt üretilecek.

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı
Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan petrol gemisi SOCAR STAR Rafineri Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter Zaur Gahramanov

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı için düşük faizli kredi

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Diğer Haberler
'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.