FİNANS

Starbucks 8 bin şubesini ırkçılık eğitimi için kapatacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Şirket ABD'deki 175 bin çalışanına "bilinçsiz ön yargı eğitimi" verecek

NEW YORK (AA) - ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, personeline ırkçılık konusunda eğitim vermek üzere ülkedeki 8 bin şubesini öğlenden sonra geçici olarak hizmete kapatacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şubelerin 175 bin çalışana verilmesi planlanan personel eğitimi nedeniyle öğleden sonra hizmet verilmeyeceği belirtildi.

ABD'de şirketlerin, polis teşkilatlarının ve diğer organizasyonların sıkça başvurduğu "bilinçsiz ön yargı eğitimi" adı verilen türde bir seminer olacağı ifade edilen eğitimin personelin farklı ırk, cinsiyet ve kimlikteki insanlara muhtemel ön yargılarına karşı farkındalık yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Eğitimde konuyla ilgili yapılacak sunumun ardından çalışanlardan örtülü ön yargıların çalışma hayatında nasıl ortaya çıkabildiğine dair deneyimlerini paylaşmalarının isteneceği kaydedildi.

Renkli İnsanların Toplumda İlerlemesi İçin Ulusal Birlik Vakfı (NCAACP), Algı Enstitüsü ve diğer sosyal hak gruplarının danışmanlığında hazırlanan 4 saatlik eğitimde çalışanlara ABD'de 1960'lardaki medeni haklar hareketinden bu yana ırk eşitliği alanında kaydedilen gelişmeyi anlatan bir kısa belgesel film gösterilecek.

Örtük ön yargı, insanların toplumda belirli kimlik grupları aleyhine, onları olumsuz atıflarla etiketleyen kalıp hükümleri ifade ediyor. ABD'de siyahi vatandaşların haksız yere suçla ilişkilendirilmesi bunun en tipik örneğini teşkil ediyor.

Starbucks geçen ay Philadelphia şehrindeki bir şubesinde iki siyahinin gereksiz yere gözaltına alınmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"bilinçsiz önyargı eğitimi" Irkçılık Starbucks

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