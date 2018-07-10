FİNANS

Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 05:58 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 2020 yılına kadar plastik pipet kullanımına son verecek

Dünyaca ünlü ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın, plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla 2020 yılına kadar şubelerinde plastik pipet kullanımına son vereceği bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamada, şirket dünya genelinde 28 binden fazla şubesinde 2020'ye kadar plastik pipet kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

Uygulamanın ilk olarak Washington eyaletinin Seattle ve Kanada'nın Vancouver kentlerinde bu yıl sonbaharda, daha sonra tüm ABD'de ve Avrupa'dan başlayarak küresel çapta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, 2020'ye kadar yılda 1 milyar pipetin kullanımının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Starbucks CEO'su Kevin Kevin Johnson da şirketin attığı bu adımı ''önemli bir dönüm noktası'' olarak nitelendirdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi çevre kuruluşları ise ABD'li kahve devi Starbucks'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı.

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Anahtar Kelimeler:
çevre plastik pipet Starbucks

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