FİNANS

"Start-up Yatırımcılığı" semineri

FİNANS HABERLERİ  | 31.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Seminerde, melek yatırımcılık ve bireysel katılım sistemi, start-up yatırımları ve Türkiye'de risk sermayesi yatırımcılığı konuları ele alındı

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi öncülüğü ve Borsa İstanul Özel Pazar iş birliğinde, Türkiye-Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı kapsamında "Start-up Yatırımcılığı" semineri düzenlendi.

Borsa İstanbul Özel Pazar'dan Mert Süzgen ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy'un açılış konuşmalarıyla başlayan seminerde, melek yatırımcılık ve bireysel katılım sistemi, start-up yatırımları ve Türkiye'de risk sermayesi yatırımcılığı konularında sunumlar gerçekleştirildi.

10 Nisan'da yapılacak DEİK Türkiye-Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı'nın final etkinliği olan Invest Up ve Startup Expo'ya girişimcilerin başvuruları devam ederken, iş konseyi üyeleri, start-up'lara yatırım konusunda verimli bir toplantı gerçekleştirmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Gürsoy Start-up Yatırımcılığı Semineri Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi

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