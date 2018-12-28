FİNANS

StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 09:46 | Son Güncelleme

Girişimcilik ekosisteminden 2018 yılına ilişkin verileri paylaşan StartersHub, bu yıl yeni programlarla girişim desteğini küresel ölçeğe taşıdı ve toplamda 720 bin dolar yatırım gerçekleştirdi.

StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

İSTANBUL, (DHA) - Girişimcilik ekosisteminden 2018 yılına ilişkin verileri paylaşan StartersHub, bu yıl yeni programlarla girişim desteğini küresel ölçeğe taşıdı ve toplamda 720 bin dolar yatırım gerçekleştirdi. 2018 sonu itibarıyla kuruluştan bu yana girişimlere yapılan toplam yatırım ise 3 milyon doların üzerine çıktı.

Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırımcılarından biri olan StartersHub, yeni iş ortaklıkları, küresel ölçekli hızlandırma programları ve devam yatırımlarıyla geçen 2018 yılına ait istatistikleri paylaştı.

Bu yıl 3S Landing Pad, StartersHub XO ve Gamer's Qube şeklinde sıralanan üç ana hızlandırma programı kapsamında 19 girişime toplam 720 bin dolar yatırım gerçekleştiren şirket, ayrıca önceki yıllarda programa katılan altı ayrı girişime de 450 bin dolarlık devam yatırımı yaptı. Kurulduğu 2015 yılından bu yana teknoloji girişimlerine 3 milyon doların üzerinde yatırım yapan StartersHub, ayrıca hızlandırma programlarına katılan girişimlerin toplamda 16 milyon doların üzerinde yatırım toplamasına destek oldu.

Küresel ölçekli büyüme aşamasındaki girişimlere yönelik 3S Landing Pad programını bu yıl ilk kez düzenleyen StartersHub, 12 girişime altı ay boyunca San Francisco'da çalışma imkanı sundu. 3S Landing Pad programına katılan girişimlere toplam 480 bin dolar yatırım yapan şirket, bu yıl Türk Hava Yolları, Unilever ve B/S/H/ iş ortaklığında düzenlediği StartersHub XO 2018 programında ise beş girişime toplam 100 bin dolar yatırım yaptı. Gamer's Qube kapsamında ise Midpoly ve Flat Games, StartersHub'dan toplamda 140 bin dolar yatırım almayı başardı.

StartersHub tarafından bir ölçeklendirme programı olarak başlatılan 3S Landing Pad, dünyanın farklı ülkelerinde gelir elde etmeye başlamış ve global pazara açılmak isteyen 12 ayrı girişimi altı aylık bir çalışma için San Francisco'da bir araya getirdi. Teleporter VR, Buck.ai, Wisboo, Smart Mimic, Codela, Optiyol, Cabture, Verismart, Sensfix, Publicfast, Kuan ve Kompass olarak sıralanan bu girişimler toplamda 480 bin dolar yatırım alırken, programı başarıyla tamamlayıp büyüme gösteren ekiplere 250 bin dolara kadar devam yatırımı yapılacağı açıklandı.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ SEÇİLDİ

StartersHub XO 2018 programına kabul edilen girişimler Seyisco, Quant Co, Magintech, Proente ve Reminis olarak sıralandı. Reminis, geliştirdiği yüz tanıma algoritması sayesinde etkinliklerde bireylerin farkında bile olmadan çekilen fotoğrafları elde etmesini sağlıyor. Ekip İTÜ BigBang Challenge’ı birinci sırada tamamlayarak toplamda 771 bin TL değerinde hibe ve yatırım aldı.

Proente, IoT cihazları üreterek fabrikaları Endüstri 4.0 çözümleriyle akıllı ve verimli hale getiriyor. Proente’nin müşteri portföyünde ABB ve Filli Boya gibi seçkin şirketler bulunuyor. Seyisco, belediyeler için akıllı yönetim teknolojileri geliştiriyor. Araçların altına taktıkları cihazlar ile yoldaki çukurları tespit ederek, belediyelerin hatayı en kısa sürede düzeltmesini sağlıyor. Seyisco’nun bugüne kadar çalıştığı belediyeler arasında Bağcılar, Çankaya ve Keçiören Belediyeleri bulunuyor.

Quant Co yapay zeka algoritmaları ile enerji sektörüne analitik çözümler sunuyor. Ekip 14-15 Mart’ta Paris’te gerçekleşecek olan Hello Tomorrow Global Summit’te ürününü dünyaya tanıtacak. StartersHub XO programı ile StartersHub bünyesine katılan son ekip Magintech ise geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile dil analizi yaparak çağrı merkezlerinde verimliliği artırmayı ve insana bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor.

GİRİŞİMLERİ KÜRESEL PAZARA AÇILIYOR

Önceki yıllarda StartersHub XO programına katılmış olan Onlock, NKolayOfis, Eyedius, Kimola, Ottoo ve Paym.es ekipleri, 2018 içinde StartersHub'dan toplam 450 bin dolar devam yatırımı aldı. ABD pazarına açılan portföy şirketleri büyümeyi sürdürüyor.

Zeplin 1 milyondan fazla kullanıcıyı geçerken, Ukrayna merkezli Sixa aylık 1 milyon dolar ciro barajını aşarak global pazarda başarıya emin adımlarla ilerliyor. Kickstarter üzerinden en büyük fonlamalardan birini alan Monument ise BestBuy ve Amazon’un yanı sıra ABD’nin en büyük perakende zinciri olan Walmart’ta satışa çıktı. Türkiye merkezli çalışan XO ekiplerinden Poltio, ABD açılımını tamamladı. 3S Landing Pad programının başarılı ekiplerinden Teleporter VR ise henüz program bitmeden toplamda 3 milyon TL'nin üzerinde yatırım topladı.

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