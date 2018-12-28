StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

İSTANBUL, (DHA) - Girişimcilik ekosisteminden 2018 yılına ilişkin verileri paylaşan StartersHub, bu yıl yeni programlarla girişim desteğini küresel ölçeğe taşıdı ve toplamda 720 bin dolar yatırım gerçekleştirdi. 2018 sonu itibarıyla kuruluştan bu yana girişimlere yapılan toplam yatırım ise 3 milyon doların üzerine çıktı.

Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırımcılarından biri olan StartersHub, yeni iş ortaklıkları, küresel ölçekli hızlandırma programları ve devam yatırımlarıyla geçen 2018 yılına ait istatistikleri paylaştı.

Bu yıl 3S Landing Pad, StartersHub XO ve Gamer's Qube şeklinde sıralanan üç ana hızlandırma programı kapsamında 19 girişime toplam 720 bin dolar yatırım gerçekleştiren şirket, ayrıca önceki yıllarda programa katılan altı ayrı girişime de 450 bin dolarlık devam yatırımı yaptı. Kurulduğu 2015 yılından bu yana teknoloji girişimlerine 3 milyon doların üzerinde yatırım yapan StartersHub, ayrıca hızlandırma programlarına katılan girişimlerin toplamda 16 milyon doların üzerinde yatırım toplamasına destek oldu.