Sterlin Brexit oylaması öncesinde değer kaybetti

Geoffrey Cox, tartışmalara neden olan "tedbir maddesi"ne ilişkin AB ve İngiltere'nin üzerinde dün anlaştığı yeni düzenleme konusunda "yasal görüşü"nü açıklamıştı.

Cox ayrıca, uzlaşmaya varılan değişikliğin İngiltere'ye AB'nin onayı olmaksızın anlaşmayı sonlandırmak için "uluslararası yasal yollar" sunmadığını ifade etmişti.

Geoffrey Cox'un görüşü, İngiliz Parlamentosunda yapılacak Brexit anlaşmasının oylanmasından önce kritik öneme sahip. İngiltere Başbakanı Theresa May, yeni düzenlemenin ek güvenceler getirdiği için anlaşmanın kabulüne yardımcı olacağını umuyordu, ancak Cox'un olumsuz görüşünün oylamanın sonucunu etkileyeceği belirtiliyor.

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından "fiziki sınır girmemesi" için formüle edilmişti.

İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliğinde kalmasını ve Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngören maddeye karşı çıkanlar, bu düzenlemenin İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyor.

