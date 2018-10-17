Steve Wozniak blockchaine dayalı girişim sermayesi fonuna ortak kurucu olarak katıldı

Elif Varan / İstanbul,17 Ekim (DHA) - Apple'ın kurucu ortağı olarak bilinen teknoloji girişimcisi Steve Wozniak, blockchain (blok zinciri) teknolojisi üzerinde çalışan girişim sermayesi fonu EQUI Global'e ortak kurucu olarak katıldı.

Wozniak, teknolojinin işletmelerinin değiştirme ve iyileştirme gücüne sahip olduğuna inandığını ve EQUI Global’in sadece dikkatini çekmediğini, aynı zamanda "ezber bozan" bir teknoloji olarak kendini kanıtlayacağına da ikna olduğunu belirtti.

Wozniak ayrıca, blok zincirleme teknolojisini desteklemelerinden dolayı EQUI Global'in kurucu ortakları Baroness Michelle Mone ve Douglas Barrowman'a övgüde bulundu.

Mone ve Barrowman, geçtiğimiz yıl Dubai'deki 325 milyon dolarlık Aston Plaza ve Residences'ın özel sermaye şirketi Aston Ventures adı altında geliştirildiğini duyurdu ve Şubat 2018'de Bitcoin kullanıcılarına 50 daire sattı.

Mone ve Barrowman daha sonra EQUI Capital için bir ICO (Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) başlattı ve Haziran 2018'de 80 milyon dolara karşılık sadece 7 milyon dolar toplayabildi. Şirket daha sonra ICO fikrini bırakarak ismini EQUI Global olarak değiştirdi ve Apple'ın ortaklarıyla işbirliği yaptı.

İşbirliğinden bahseden Mone, “Wozniak her zaman benim ikonumdu ve onunla birlikte EQUI'de çalışma hayalim gerçekleşti” dedi.



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