FİNANS

Stevie'den KoçSistem'e 6 ödül birden

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

KoçSistem, Stevie Ödülleri'nde 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz Stevie'nin sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından Stevie Ödülleri'nde 6 ödül birden kazandı.

KoçSistem'in açıklamasına göre, aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam eden şirket, KoçSistem Pazarlama ve İnsan Kaynakları ekipleri gerçekleştirdikleri projelerle, "Büyük İş Verenler" ve "Uluslararası İş Ödülleri"nde toplamda 6 ödülün sahibi oldu.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Stevie Ödülleri'nin Büyük İşverenler Ödül Programı'nda KoçSistem, "Yılın Eğitim Platformu" ve "En İyi Eğitim Çözümü" kategorilerinde altın ödüle layık görülürken; "En İyi Kurumsal Eğitim Gelişim Uygulaması" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Uluslararası İş Ödülleri Programı'nda "Yılın İç İletişim Programı" kategorisinde gümüş; "Bilişim Teknolojileri Web Sitesi" ve "Yılın Marka Yenilenmesi" kategorilerinde ise bronz ödüle layık görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
KoçSistem

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