FİNANS

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

İş dünyasının önde gelen ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri’nde KoçSistem Pazarlama ve İnsan Kaynakları ekipleri gerçekleştirdikleri projelerle, “Büyük İş Verenler” ve “Uluslararası İş Ödülleri”nde toplamda 6 ödülün sahibi oldu.

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

İstanbul,1 Kasım (DHA) - İş dünyasının önde gelen ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri’nde KoçSistem Pazarlama ve İnsan Kaynakları ekipleri gerçekleştirdikleri projelerle, “Büyük İş Verenler” ve “Uluslararası İş Ödülleri”nde toplamda 6 ödülün sahibi oldu.
KoçSistem, Stevie Ödülleri’nin “Büyük İş Verenler Ödülleri Programı”nda “Yılın Eğitim Platformu” ve “En İyi Eğitim Çözümü” kategorilerinde altın; “En İyi Kurumsal Eğitim Gelişim Uygulaması” kategorisinde gümüş Stevie almaya hak kazandı.
“Uluslararası İş Ödülleri Programı”nda ise “Yılın İç İletişim Programı” kategorisinde gümüş, “Bilişim Teknolojileri Web Sitesi” ve “Yılın Marka Yenilenmesi” kategorilerinde ise Bronz Stevie ödüllerinin sahibi oldu.
KoçSistem’in öncü ve gelecek vadeden ruhunu yansıtmak amacıyla değişen mottosu “Geleceği Keşfet” ile “Yılın Marka Yenilenmesi” kategorisinde; aynı hedefle yenilenen web sitesi ise “Bilişim Teknolojileri Web Sitesi” kategorisinde Bronz Stevie ödülü aldı.
KoçSistem, ödül alan yeni web sitesi ile toplam kullanıcı sayısını artırırken başarılı bir web sitesi geçiş süreci ile ziyaretçi kaybı yaşamadı.
KoçSistem Akademi kapsamında Uzmanlık Gelişim Programı, Liderlik Gelişim Programı ve Hayat Dair Programları eğitim tasarımları ile “Büyük İş Verenler Ödülleri Programı”nda “Yılın Eğitim Platformu” ve “En İyi Eğitim Çözümü” kategorilerinde altın ödüle layık görüldü.
Yeni iç portal dizaynı ve iç iletişim etkinlikleri gibi birçok yeni ve etkin insan kaynakları projeleri ile KoçSistem, “Uluslararası İş Ödülleri Programı”nda “Yılın İç İletişim Programı” kategorisinde Gümüş Stevie almaya hak kazandı. (Fotoğraflı)

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