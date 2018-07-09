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STK'lardan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: - "Yeni dönemin ihracat ağırlıklı büyüme modeli çerçevesinde reel sektör ile daha sıkı işbirliğinin gelişeceği bir süreç olacağına inanıyoruz" - BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Yeni yönetim ile karar alma süreçlerindeki hıza paralel olarak küresel ölçekte marka çıkarma hedefimizi de çok daha çabuk yakalayacağımızı düşünüyorum" - "TGSD Başkanı Hadi Karasu: - "Güçlü siyasal yönetimlerin oluşturacağı dinamizmle birlikte karar verme süreçlerinin çok daha hızlanacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) yeni Hükümet Sistemi ile birlikte, Türkiye'de karar alma süreçlerinin hızlanmasıyla, ekonomik gelişmelerin artacağı görüşünü paylaştı.

İHKİB, BMD ve TGSD, yaptıkları yazılı açıklama ile Cumhurbaşakanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin görüşlerini paylaştı.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin farklı bir yönetim sistemine geçtiğini belirterek, ülkenin kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Başarı çıtasının daha da yukarılara taşınması için, yeni bir oyun kurgulanması, iş yapma modelinin değiştirilmesi gerektiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Türk hazır giyim endüstrisi olarak ihracatta ortalama kilogram birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara, markalı ihracatımızı yüzde 10'dan yüzde 25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Anadolu'nun her tarafını üretim üssü, İstanbul'u ise moda merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda teşvik ve istihdam sisteminin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Sektörümüzde çalışanların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Teşvik mekanizması, kadın istihdamını artırıcı yönde yeniden ele alınmalı. Yeni dönemin ihracat ağırlıklı büyüme modeli çerçevesinde reel sektör ile daha sıkı işbirliğinin gelişeceği bir süreç olacağına inanıyoruz."

BMD Başkanı Sinan Öncel de ülkelerin değerinin sahip oldukları markalarla ölçüldüğünü bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin refah düzeyinin arttırmasının yolu da markalı ve katma değerli ihracattan geçiyor. BMD üyesi markaların 2017 sonu itibarıyla 110 ülkede 3 bin 150 mağazası bulunuyor. 2018'de markalarımız yurt dışında her gün ortalama iki yeni mağaza açıyorlar. Biz yurt dışında büyüdüğümüz ve markalı ihracatımızı arttırdığımız ölçüde ülkemize çok daha fazla fayda sağlayacağız. Markalarımızın önünde engel olarak duran konulara yeni ekonomi yönetimi ile beraber hızla çözüm bulacağımızı inanıyorum. Karar alma süreçlerindeki hıza paralel olarak küresel ölçekte marka çıkarma hedefimizi de çok daha çabuk yakalayacağımızı düşünüyorum."

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- "Yeni dönemde 25 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması kolaylaşacak"

TGSD Başkanı Hadi Karasu ise bugün start alacak yeni dönemde, kamu yönetiminde istenen dönüşümün sağlanmasının, kendilerinin 2023 için ortaya koydukları 25 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasını kolaylaştıracağını aktardı.

Yılda 40 milyar dolarlık üretim yapan ve 17 milyar dolarlık ihracata imza atan bir sektör olarak bugüne kadar hükümetlerle hep iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde de bu işbirliği ve dayanışmanın devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Güçlü siyasal yönetimlerin oluşturacağı dinamizmle birlikte karar verme süreçlerinin çok daha hızlanacağına inanıyorum. Burada bir konunun altını çizmem gerekiyor: Dünya yeni bir sanayi devriminin eşiğinde, hatta endüstri 4.0 dediğimiz o devrimin sonuçlarını, ticaretimize yansımalarını görüyoruz.

Hazır giyim endüstrimiz, yeniliklere ve teknolojiye uyum konusunda çok güçlü. TGSD olarak firmalarımızı bu dönüşüme teşvik ederken, mevzuatın günün koşullarına uydurulması gerekiyor. Diğer ihtiyaçlar konusunda da yeni yönetim ile iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz."

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