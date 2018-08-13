FİNANS

STK'lerden birlik çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu: - "Sadece iktidar veya ekonomi yönetimi değil, ilgili tüm kurumlar çareler üretmeli, bu çareler ivedilikle ortak akılla masaya yatırılmalı ve uygulamaya konulmalıdır" - İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Semiz: - "Ekonomide topyekun bir olağanüstü hal ilan edilip, vatandaşlarımızın 15 Temmuz ruhuyla hep beraber tek bir zihniyetle davranması gerekiyor"

Sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı birlik çağrısında bulundu.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, bu dönemin ayrışma değil, birleşme zamanı olduğuna işaret etti.

Sürecin atlatılması için tüm kesimlerin desteklediği gerçek bir milli seferberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Allıoğlu, Türkiye'nin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik saldırıyı bertaraf edecek güce sahip bulunduğunu bildirdi.

Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece iktidar veya ekonomi yönetimi değil, ilgili tüm kurumlar çareler üretmeli, bu çareler ivedilikle ortak akılla masaya yatırılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Gün kavganın, eleştirinin, siyaset yapmanın değil, birlik olmanın, çıkarlarımızı korumak için dış dünyaya karşı tek ses durmanın, galip gelmek için atılan adımlara destek olmanın günüdür. Gün, kendimizi değil, ülkemizi, ülkenin geleceğini kurtarma günüdür. Gün, ülkesini, milletini seven, yarınlarını düşünen herkesin devletinin yanında olma, alınan kararlara uyma günüdür."

İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Semiz de Türkiye'nin içinde bulunduğu küresel piyasa kaynaklı ekonomik sıkıntının çözümünde herkese görev düştüğüne dikkati çekerek, başta iş adamları olmak üzere tacir ve vatandaşlara Türk lirasıyla alışveriş yapılması çağrısında bulundu.

Halkın dövize endeksli ürün kullanmaması gerektiğini belirten Semiz, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide topyekun bir olağanüstü hal ilan edilip, vatandaşlarımızın 15 Temmuz ruhuyla hep beraber tek bir zihniyetle davranması gerekiyor. Bu zihniyet, Türkiye ekonomisini bulunduğu sıkıntıdan kurtarma zihniyetidir. Burada yalnızca devletten bir şey beklemek doğru değil. Her sektöre, her kesime, her vatandaşa görevler düşüyor. Hatta ülkemizde yaşayan ve ülkemizden para kazanan yabancı sermayenin bile bu seferberliğin içinde yer alması gerekiyor. Herkes bu amaç için bir olursa, dolar ve avro gevşer, ekonomik sıkıntının altından rahatça kalkarız."

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Fatma Semiz GGYD İÇGİAF Nezih Allıoğlu spekülatif atak

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