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STK'lerin seçim sonrası beklentileri

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak: - "Artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır" - Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman: - "AK Parti'nin seçim beyannamesindeki turizmle ilgili vaatlerini bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz" - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil: - "Bitkisel yağ sanayi sektörü olarak bizim de yeni dönemdeki beklentimiz uzun süredir gündemde olan ve TBMM'de bekleyen 'Tağsiş Yasası'nın çıkması"

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, seçimin geride kaldığını belirterek, "Artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır." ifadesini kullandı.

Sarıtoprak, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkeye, millete, devlete ve dünyaya hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul gördüğünü ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildiğini aktaran Sarıtoprak, "Artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır. Artık Ar-Ge'ye, inovasyona, Endüstri 4.0'a, marka ve patente, akıllı şehirler ve şebekelere, dijital kalkınmaya odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıtoprak, iş dünyasından da üzerine düşeni yapmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmeliyiz. Ertelediğimiz yatırımları süratle gerçekleştirmeliyiz. Sayın Başkan'ın süratle ekibini oluşturarak gündemindeki reformları hayata geçirmesini, ekonomi ve dış politika başta olmak üzere milletimizin beklentilerine cevap verecek adımları atmasını, en küçük esnaftan en büyük sanayi kuruluşlarına kadar tüm iş dünyasını rahatlatacak reformları gerçekleştirmesini bekliyoruz."

- "Turizm vaatlerini bekliyoruz"

Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman da seçim öncesi her partinin turizm sektörüyle ilgili vaatlerde bulunduğunu anımsatarak, seçimden zaferle çıkan AK Parti'nin turizmle ilgili vaatlerini gerçekleştirmesini beklediklerini bildirdi.

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki turizmle ilgili vaatlerini bir an önce hayata geçirmesini isteyen Akman, şunları kaydetti:

"Beyannamede yer alan, 'deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür, sağlık, termal, kış, golf, yayla, kongre ve fuar gibi turizm türleri geliştirilecek' vaadine öncelik verilmesi gerektiğine inanıyorum. 2023 hedefleri doğrultusunda sağlık turizmi kapsamında gelen turist sayısının 2 milyona çıkarılacağı ve 6 tematik turizm güzergahı oluşturacağına dair verilen sözlerin tutulması da önem arz ediyor."

- "Tağşiş Yasası çıkmalı"

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de seçim sonuçlarının Türkiye demokrasisinin bir zaferi olduğunu, istikrar ve güven ortamının kendini ispat ettiğini ve artık ekonomiye odaklanmak gerektiğini belirtti.

Büyükhelvacıgil, ülkenin önündeki ajandada ilk önceliğin ekonomi olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Hepimiz ekonomide atılacak yeni adımlarla Türkiye'nin büyüme hikayesinin sürdürülmesini ve büyük Türkiye'yi inşa etmek için gerekli reformların yapılmasını bekliyoruz. Bitkisel yağ sanayi sektörü olarak bizim de yeni dönemdeki beklentimiz uzun süredir gündemde olan ve TBMM'de bekleyen 'Tağsiş Yasası'nın çıkması. Sektörümüz için hayati derecede önemli olan, hem üreticinin hem de tüketicinin zarar görmesini önleyecek bu yasanın da öncelikli düzenlemeler arasına alınacağını umut ediyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yağlı tohumunun stratejik ürün kategorisinde değerlendirilmesi ve buna uygun tarım politikalarının geliştirilmesi gerekiyor."

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24 Haziran seçimleri Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelv Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkan

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