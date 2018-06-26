STK'lerin seçim sonrası beklentileri

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, seçimin geride kaldığını belirterek, "Artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır." ifadesini kullandı. Sarıtoprak, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkeye, millete, devlete ve dünyaya hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul gördüğünü ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildiğini aktaran Sarıtoprak, "Artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır. Artık Ar-Ge'ye, inovasyona, Endüstri 4.0'a, marka ve patente, akıllı şehirler ve şebekelere, dijital kalkınmaya odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Sarıtoprak, iş dünyasından da üzerine düşeni yapmasını isteyerek, şöyle devam etti: "Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmeliyiz. Ertelediğimiz yatırımları süratle gerçekleştirmeliyiz. Sayın Başkan'ın süratle ekibini oluşturarak gündemindeki reformları hayata geçirmesini, ekonomi ve dış politika başta olmak üzere milletimizin beklentilerine cevap verecek adımları atmasını, en küçük esnaftan en büyük sanayi kuruluşlarına kadar tüm iş dünyasını rahatlatacak reformları gerçekleştirmesini bekliyoruz."

- "Turizm vaatlerini bekliyoruz" Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman da seçim öncesi her partinin turizm sektörüyle ilgili vaatlerde bulunduğunu anımsatarak, seçimden zaferle çıkan AK Parti'nin turizmle ilgili vaatlerini gerçekleştirmesini beklediklerini bildirdi. AK Parti'nin seçim beyannamesindeki turizmle ilgili vaatlerini bir an önce hayata geçirmesini isteyen Akman, şunları kaydetti: "Beyannamede yer alan, 'deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür, sağlık, termal, kış, golf, yayla, kongre ve fuar gibi turizm türleri geliştirilecek' vaadine öncelik verilmesi gerektiğine inanıyorum. 2023 hedefleri doğrultusunda sağlık turizmi kapsamında gelen turist sayısının 2 milyona çıkarılacağı ve 6 tematik turizm güzergahı oluşturacağına dair verilen sözlerin tutulması da önem arz ediyor." - "Tağşiş Yasası çıkmalı" Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de seçim sonuçlarının Türkiye demokrasisinin bir zaferi olduğunu, istikrar ve güven ortamının kendini ispat ettiğini ve artık ekonomiye odaklanmak gerektiğini belirtti.