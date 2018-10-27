STM'den denizaltı tasarımı yarışması

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından "Derin Arayışlar" adıyla düzenlenecek denizaltı tasarımı ve teknolojileri yarışmasına başvurular başladı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) milli denizaltı vizyonuna hizmet etmek üzere yurt içinde denizaltı alanında bilgi birikimini artırmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla denizaltı tasarımı ve teknolojileri yarışması düzenleniyor.

"Derin Arayışlar" adlı yarışmaya, gemi inşadan fiziğe, psikolojiden endüstri mühendisliğine oldukça geniş bir yelpazeden farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri ve mezunlarla bu alanda son 5 yılda tez hazırlamış kişiler katılabilecek.

Denizcilik alanındaki tecrübeli isimler tarafından yenilikçi, yaratıcılık, gerçekleştirilebilirlik, estetik katkı, detaylandırma düzeyi ve referans kriterlerine göre değerlendirecek olan projeler arasından dereceye girenler ödüllendirilecek.

Lisans ve yüksek lisans olarak iki kategoride düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı. Yarışma hakkında detaylı bilgiye, derinarayislar.stm.com.tr adresinden ulaşılabilecek.