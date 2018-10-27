FİNANS

STM'den denizaltı tasarımı yarışması

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

STM'den denizaltı tasarımı yarışması

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından "Derin Arayışlar" adıyla düzenlenecek denizaltı tasarımı ve teknolojileri yarışmasına başvurular başladı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) milli denizaltı vizyonuna hizmet etmek üzere yurt içinde denizaltı alanında bilgi birikimini artırmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla denizaltı tasarımı ve teknolojileri yarışması düzenleniyor.

"Derin Arayışlar" adlı yarışmaya, gemi inşadan fiziğe, psikolojiden endüstri mühendisliğine oldukça geniş bir yelpazeden farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri ve mezunlarla bu alanda son 5 yılda tez hazırlamış kişiler katılabilecek.

Denizcilik alanındaki tecrübeli isimler tarafından yenilikçi, yaratıcılık, gerçekleştirilebilirlik, estetik katkı, detaylandırma düzeyi ve referans kriterlerine göre değerlendirecek olan projeler arasından dereceye girenler ödüllendirilecek.

Lisans ve yüksek lisans olarak iki kategoride düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı. Yarışma hakkında detaylı bilgiye, derinarayislar.stm.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

STM Genel Müdürü Murat İkinci, denizcilik ve özellikle karmaşık teknolojiler içeren çoklu disiplinli bir çalışma alanı olan denizaltı konusunda farkındalığı artırmaya ihtiyaç bulunduğunu belirtti. İkinci, "Sahip olduğumuz denizcilik geçmişimizle hem yerli savunma sanayimizi güçlendirmek hem de globalde rekabet edebilecek bir seviyeye gelebilmek için ülke olarak tecrübelerimizi kendi bilimsel çalışmalarımız ve insan kaynağımızla destekleyebilmemiz özgün işler çıkarabilmede kritik önem taşıyor. Böyle bir çalışmanın önümüzdeki dönemde de yetişecek insan kaynağıyla dünyadaki denizaltı inşa-modernizasyon pazarından Türkiye'nin daha yüksek oranda pay alabilmesine imkan vereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
denizaltı Derin Arayışlar Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ STM

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