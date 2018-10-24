STM'den su altı iletişiminde global iş birliği

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Paris'te düzenlenen EURONAVAL 2018 Fuarı'nda Alman savunma şirketi Hensdolt ile iş birliği protokolü imzaladı.
STM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında, STM ve BAU tarafından geliştirilen Denizaltı ile Dalgıçlar Arası Optik Haberleşme Sistemi, Hensdolt'un Optik Gözetleme Sistemi'ne entegre edilecek. Bu iş birliği, su altında denizaltı ve dalgıçlar arasında haberleşmeye imkan veren dünyada örneği olmayan bir sistemin geliştirilmesini ve bu kazanımın ihracata dönüşmesini sağlayacak.
Hensoldt'un Optik Gözetleme Sistemi, denizaltılar için 360 derece gözetleme imkanı sağlıyor ve muhtelif kamera konfigürasyonu içeriyor.
STM'nin BAU ile gerçekleştirdiği projeyle, optik muhabere sistemleri geliştirilerek askeri iletişim güvenliğine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
STM ve BAU halihazırda su altı birimleri/platformları, su altı-hava vasıtaları, su üstü-su üstü araçları ve sabit kara platformları arasında iletişimi sağlayacak optik muhabere sistemlerinin prototiplerini geliştirdi. Prototip ürünlerin seri üretime geçilerek sahada kullanılmaya başlanmasıyla birlikte radyo frekans muhabere sistemlerinin güvenlik anlamında tamamlayıcıları ortaya çıkacak.
Radyo frekans sisteminin sahip olduğu iletişimin kesilmesi, dinlenmesi ve karıştırılması gibi dezavantajlar optik muhabere sistemiyle bertaraf edilerek, iletişim daha güvenli hale getirilebilecek.
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