FİNANS

'Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor'

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, "Şu anda döviz düşüyor, neden fiyatlar düşmüyor?

'Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor'

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, "Şu anda döviz düşüyor, neden fiyatlar düşmüyor? Stokçular ya da toplayanlar, şu anda piyasayı ellerinde tutuyor. Çiftçinin elinde şu an mal kalmadı" dedi.
Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı'nın yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurdaki dalgalanmayı bahane ederek, fahiş fiyat uygulayanlara tepki gösteren Gamzeli, "Yaşanan döviz krizi nedeniyle gübre konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Fakat biz de hükümetle aynı düşüncesindeyiz. Dövizdeki artış yüzde 25- 30 ama bizim girdi fiyatlarımız yüzde 100 arttı. Bu fırsatçılar fazlasıyla insanlarımızı vurmaya başladı. Toptancı 'Yüzde 40 ile yüzde 10 arasında indirim yapacağız' diyor. Öyle bir şey var mı? Kaç lira arttırdın da indirim yapıyorsun?" diye konuştu.
'NOHUT 18,5 TL NASIL OLUYOR'
Nohut üretiminden yaşananlara örnek veren Gamzeli, "Çiftçilerimiz nohutta üretim yaptı. Bugün elenmiş nohudu 2 TL 30 kuruş ile 2 TL 70 kuruş arasında ofisler alıyor. Tarım Kredi de 9,5 TL. Çiftçi dostu Tarım Kredi de bu fiyata satılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 3,5 katı. Bir büyük markette ise 18,5 TL nohudun fiyatı. Üretici 2,3 ile 2,7 TL'ye satıyor hem de elenmiş, sadece paketlenecek. Aradaki oran kaç kat artıyor? Peki bu aradaki alıcılar kim? Dövizi yansıtacak olsak bu fiyat en fazla 4 TL yapar, 18,5 TL nasıl oluyor? Piyasayla ciddi manada oynayanlar var" dedi.
Çankırı'da arpa ve buğday fiyatlarının 7 yıldır değişmediğini de aktaran Gamzeli, "Nohudun Türkiye'ye giriş fiyatı yani ithalatı 8 TL. Buğday ise 1,5 TL. Ama bizim çiftçimizin buğday satış fiyatı 1 TL ile 1,1 TL arasında. Şu anda gübre ve ilaçta astronomik rakamlar var. Tamam, bir sıkıntı yaşadık, dövizde artış oldu. Fakat bunu fırsatçılığa çevirdiler. Şu anda döviz düşüyor, neden fiyatlar düşmüyor? Stokçular ya da toplayanlar şu anda piyasayı ellerinde tutuyorlar. Çiftçinin elinde şu an mal kalmadı. Çünkü borcunu ödemek için bir an önce elinden çakırdı" diye konuştu.
‘ÇİFTÇİ BORÇLARI YAPILANDIRILSIN’
Nejat Gamzeli, çiftçinin borçları olduğunu da belirterek, "Çankırı'da 4- 5 yıldır kuraklık yaşanıyor. Bu sene verimlerimiz iyi oldu. Çiftçi şimdi bu 4- 5 yıllık borcu bir anda ödeyemez. Bunun yapılandırılmasını istiyoruz. Yani bu borçların uzun bir süreye dökülüp çiftçimizin rahatlatılması lazım. Çünkü borç bekleye bekleye yükseldi. Bu borcun bir seneki ürünle ödenmesi çok zor. Onun için bu borçların mutlaka yapılandırılması ve çiftçimizin rahat bir nefes alması lazım" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBinlerce kişiyi kör edeceklerdi!Binlerce kişiyi kör edeceklerdi!
Gaziantep'ten enflasyona karşı indirime destekGaziantep'ten enflasyona karşı indirime destek
“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Gaziantep'ten enflasyona karşı indirime destek

Gaziantep'ten enflasyona karşı indirime destek

“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 

“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 

Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.