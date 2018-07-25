Strateji ve Bütçe Başkanlığının dümeni Ağbal'da

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görevledirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde artık merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak. Bu kapsamda, bütçe yapım sürecinde dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı etkin görev alacak.

- Başkanlığın görevi ne olacak?

Başkanlık, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedeflere göre, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlayacak ve makro dengeleri oluşturacak. Bu plan ve programları izleme, değerlendirme ve değiştirme görevi de yine Başkanlıkta olacak.

Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarının görüşünü de alarak yapacak olan Başkanlık, harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.