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Strateji ve Bütçe Başkanlığının dümeni Ağbal'da

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Son olarak Maliye Bakanlığını yürüten Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirildi - Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütçe, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan gibi ekonominin temel politikalarını oluşturacak

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görevledirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde artık merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak. Bu kapsamda, bütçe yapım sürecinde dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı etkin görev alacak.

- Başkanlığın görevi ne olacak?

Başkanlık, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedeflere göre, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlayacak ve makro dengeleri oluşturacak. Bu plan ve programları izleme, değerlendirme ve değiştirme görevi de yine Başkanlıkta olacak.

Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarının görüşünü de alarak yapacak olan Başkanlık, harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.

Başkanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturduğu gelir tahminlerini esas alarak hazırladığı gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturacak. Mali yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine kamu idareleri tarafından talep edilecek yedek ödenek taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte inceleyerek, bunlardan Cumhurbaşkanınca uygun bulunanları karşılayacak Başkanlık, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması için de çalışmalar yapacak.

Kamu yatırımlarına yönelik finansman modellerini de yine Başkanlık belirleyecek.

- Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu, 2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimi'nde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babası.​​​

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe naci ağbal Strateji ve Bütçe Başkanlığı

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